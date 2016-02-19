Форма обратной связи dle

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Закрыт3 заявки97 просмотров

на сайте dle сделать форму обратной связи с вложением. 

1. Марка  (список)

2. Модель (текстовое поле)

3. Год (список) 

4. Имя (*)  (текстовое поле)

5. Телефон (*) (текстовое поле)

6. Прикрепить фотографии (5 шт)  

Форма для расчёта сметы должна отправлять сообщения на почту вместе с фотографиями. Фома должна быть на всех страницах сайта.

DLE
9 лет назад
PANrace
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров