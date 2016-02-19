Разработка информационного сайта на Symfony Framework

Требуется оценка разработки сайта по стоимости/срокам.

Прошу внимательно ознакомится к ТЗ во вложении.

Дизайн/верстка всех нетиповых страниц от нас, с вас только программирование на Symfony

Предыдущий опыт работы с Symfony обязателен, прошу указать выполненные работы на Symfony в заявке.