Разработка информационного сайта на Symfony Framework

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки156 просмотров

Требуется оценка разработки сайта по стоимости/срокам.

Прошу внимательно ознакомится к ТЗ во вложении.

Дизайн/верстка всех нетиповых страниц от нас, с вас только программирование на Symfony

Предыдущий опыт работы с Symfony обязателен, прошу указать выполненные работы на Symfony в заявке.

Symfony
9 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров