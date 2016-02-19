Что сейчас есть, заказчику возможность создать проект, исполнителю оставить заявку, нету возможности выбрать исполнителя нужно сделать, после создания проекта он сразу отображается на сайте хотя в админки попадает на модерацию нужно скрыть проект до одобрения ...
Разработка информационного сайта на Symfony Framework
Требуется оценка разработки сайта по стоимости/срокам.
Прошу внимательно ознакомится к ТЗ во вложении.
Дизайн/верстка всех нетиповых страниц от нас, с вас только программирование на Symfony
Предыдущий опыт работы с Symfony обязателен, прошу указать выполненные работы на Symfony в заявке.
Заявки фрилансеров
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