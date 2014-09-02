svetlana-shtab

Светлана Константинова svetlana-shtab

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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  • Сделать одностраничный сайт база данных информации на meteor

    $130

    Надо сделать [b]бюджетный[/b]  сайт-приложение как электронную библиотеку (база данных-текст или картинка), с большим кол-вом личных кабинетов, через которые пользователи могут делать запросы и получать ответы в ограниченное админом время. Информация разбита по темам (кол-во мин.до 1000), ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести корректировки на главную страницу сайта на ВордПрессе

    Нужно поменять главную страницу вставить блок поселки, он ранее там был.  Вставлялся код через виджеты, код есть, но когда добавляем через админку в виджеты, на странице не отображается(  И еще нужно подредактировать подвал, там все ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделать внутренние страницы в соответствии с дизайном на вордпрессе

    Есть сайт на Ворпрессе: http://shtab-group.ru/ с внесением павок разными програмерами за время его существования)) Нужно переделать внутренние страницы поселков по сделанному дизайну (в прикрепленном файле) Страницы поселков: http://shtab-group.ru/konstantinovka/ http://shtab-group.ru/polyany/ http://shtab-group.ru/sarvela-park/ http://shtab-group.ru/karpaty/ http://shtab-group.ru/myaglovskie-usadbi/ http://shtab-group.ru/lyon/ в том числе перевести генплан на API ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать дизайн выставочного стенда, тематика - продажа зем.участков

    Сделать интересный дизайн выставочного стенда, тематика - продажа зем.участков без подряда. С дальнейшим дизайном всего необходимого для стенда для печати и пр. Сайт компании: http://shtab-group.ru/ Предлагайте со сроками и стоимостью. Оплата по ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется человек для "оживления" группы Вконтакте

    Требуется "оживить" группу Вконтакте, имитировать живое общение с разных аккаунтов. Жду Ваших предложений с озвученной стоимостью и сроками. Оплата по факту яндекс-деньги или сбер он-лайн

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анализ и переделка лэндинга под продающий

    Здравствуйте! Есть лэндинг штаб-групп.рф Наша цель - получить с него максимум лидов - заявок (телефонов или е-маил). Задача проанализировать его и исправить (названия кнопок и пр. текстовую часть). Пишите сроки и ...

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сделать лэндинг

    Нужно сделать продающий лэндинг на примере: квартиры-в-области.рф Основной действующий сайт для информации о продукте: http://shtab-group.ru/ Жду ответов со стоимостью работ. Оплата по факту на яндекс-деньги или сбербанк. Срок: 1-2 дня.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание новостей на тематич. порталах

    Требуется написание и публикация новостей компании девелопера - загородная недвижимость Ленинградской области на тематических загородных порталах и интернет порталах новостей похожей тематики. Жду Ваших предложений с озвученной стоимостью и сроками.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется съемка коттеджных поселков в ЛО

    Требуется съемка коттеджных поселков в Ленинградской области. Результат по одному поселку: 40-50 обработанных фото поселка и прилегающей местности (ближайшие достопримечательности, навигация пути из СПБ и пр.) включая 3-5 красивых панорамных снимков. Фото нужны для размещения ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Придумать 3 продающих лозунга на кнопки сайта

    Необходимо 3 продающих лозунга на кнопки сайта, чтобы покупатели при нажатии заполняли форму и оставляли свои контакты. Сайт компании: http://shtab-group.ru/ В наст.время делаем редизайн. Жду ответов со стоимостью работ. ...

    Нейминг и Слоганы5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать наружные баннеры

    Требуется сделать баннеры: 1. 2х1,5 м 2. 3х2 м 3. 1,2х2 в кривых, исходники есть 4. 2х3 исходников нет Интересует стоимость и сроки. Указывайте пожалуйста свою почту для дальнейшего обсуждения деталей. Спасибо!

    Наружная реклама28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание интерактивного генплана

    Необходимо сделать генпланы 4-х коттеджных поселков, примерно вот такие: http://polyana-spb.ru/?plan интерактивные с возможностью он-лайн бронирования участка, как в примере: http://www.konstantinovka.su/plan/ , с возможностью увеличения и уменьшения картинки. Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать буклет А3

    Буклет по коттеджным поселкам. Формат А3. В итоге будет сложен как 1/3 А3, получается 6 графических блоков (5 блоков - поселки; 1-обложка) включая обложку. В каждом блоке: схема проезда, генеральный план, картинка с пиктограммами, ...

    Тексты для сайта
    Дизайн продукции28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать баннер на интернет портал гиф/флеш

    $50

    Нам нужен баннер (флеш или гиф) на портал: http://www.cottagesspb.ru/ Место справа, там где сейчас Сосновские озера. И маленькое ТГБ (слева внизу сайта - просто картинка) Тех требования: 206на154пикс, до 300 кб Для тгб: картинка 50на50 пикс Рекламируемый поселок: ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется доработка, корректировка сайта

    Добрый день, необходимо доработать сайт на ворд прес и внести корректировки, также в дальнейшем возможно обслуживание сайта (обновление и дополнение информации). Сайт сейчас вывешен здесь: http://shtab-group.me/ После произведения всех корректировок нужно его ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание интерактивного генплана

    Необходимо сделать генплан, примерно вот такой: http://polyana-spb.ru/?plan интерактивным с возможностью он-лайн бронирования участка, как в примере: http://www.konstantinovka.su/plan/ , с возможностью увеличения и уменьшения картинки. Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress и адекватно ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
olegye
Олег 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$50
7 баллов
8 лет назад
Сделать дизайн выставочного стенда, тематика - продажа зем.участков
Хороший заказчик, своевременная оплата. Рекомендую!
Если нужно реализовать вашу идею, можно смело обращаться, по поводу креатива и идей с нуля не могу ничего сказать у нас была своя. Сроки подзатянуты конечно не много.
Ответный отзыв
tutoxy
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
9 баллов
8 лет назад
Нужно сделать лэндинг
Хороший и ответственный заказчик, приятно было работать.
Под затянуты сроки, в общем целом на четверочку. Можно работать.
Ответный отзыв
mirfox
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Требуется доработка, корректировка сайта
Постановка задач четкая, оплата как договаривались вовремя.
Все быстро и четко. Спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв