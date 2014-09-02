svetlana-shtab

Надо сделать [b]бюджетный[/b] сайт-приложение как электронную библиотеку (база данных-текст или картинка), с большим кол-вом личных кабинетов, через которые пользователи могут делать запросы и получать ответы в ограниченное админом время. Информация разбита по темам (кол-во мин.до 1000), ...
- $130Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно поменять главную страницу вставить блок поселки, он ранее там был. Вставлялся код через виджеты, код есть, но когда добавляем через админку в виджеты, на странице не отображается( И еще нужно подредактировать подвал, там все ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на Ворпрессе: http://shtab-group.ru/ с внесением павок разными програмерами за время его существования)) Нужно переделать внутренние страницы поселков по сделанному дизайну (в прикрепленном файле) Страницы поселков: http://shtab-group.ru/konstantinovka/ http://shtab-group.ru/polyany/ http://shtab-group.ru/sarvela-park/ http://shtab-group.ru/karpaty/ http://shtab-group.ru/myaglovskie-usadbi/ http://shtab-group.ru/lyon/ в том числе перевести генплан на API ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделать интересный дизайн выставочного стенда, тематика - продажа зем.участков без подряда. С дальнейшим дизайном всего необходимого для стенда для печати и пр. Сайт компании: http://shtab-group.ru/ Предлагайте со сроками и стоимостью. Оплата по ...3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется "оживить" группу Вконтакте, имитировать живое общение с разных аккаунтов. Жду Ваших предложений с озвученной стоимостью и сроками. Оплата по факту яндекс-деньги или сбер он-лайнСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Есть лэндинг штаб-групп.рф Наша цель - получить с него максимум лидов - заявок (телефонов или е-маил). Задача проанализировать его и исправить (названия кнопок и пр. текстовую часть). Пишите сроки и ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать продающий лэндинг на примере: квартиры-в-области.рф Основной действующий сайт для информации о продукте: http://shtab-group.ru/ Жду ответов со стоимостью работ. Оплата по факту на яндекс-деньги или сбербанк. Срок: 1-2 дня.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется написание и публикация новостей компании девелопера - загородная недвижимость Ленинградской области на тематических загородных порталах и интернет порталах новостей похожей тематики. Жду Ваших предложений с озвученной стоимостью и сроками.Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется съемка коттеджных поселков в Ленинградской области. Результат по одному поселку: 40-50 обработанных фото поселка и прилегающей местности (ближайшие достопримечательности, навигация пути из СПБ и пр.) включая 3-5 красивых панорамных снимков. Фото нужны для размещения ...Фотосъемка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо 3 продающих лозунга на кнопки сайта, чтобы покупатели при нажатии заполняли форму и оставляли свои контакты. Сайт компании: http://shtab-group.ru/ В наст.время делаем редизайн. Жду ответов со стоимостью работ. ...Нейминг и Слоганы5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать статью о коттеджных поселках, пример статьи: http://zagorod.spb.ru/articles/4166 100% уникальность. Оплата Сбербанк или Яндекс деньги.Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать баннеры: 1. 2х1,5 м 2. 3х2 м 3. 1,2х2 в кривых, исходники есть 4. 2х3 исходников нет Интересует стоимость и сроки. Указывайте пожалуйста свою почту для дальнейшего обсуждения деталей. Спасибо!Наружная реклама28 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать генпланы 4-х коттеджных поселков, примерно вот такие: http://polyana-spb.ru/?plan интерактивные с возможностью он-лайн бронирования участка, как в примере: http://www.konstantinovka.su/plan/ , с возможностью увеличения и уменьшения картинки. Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Буклет по коттеджным поселкам. Формат А3. В итоге будет сложен как 1/3 А3, получается 6 графических блоков (5 блоков - поселки; 1-обложка) включая обложку. В каждом блоке: схема проезда, генеральный план, картинка с пиктограммами, ...Дизайн продукции28 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нам нужен баннер (флеш или гиф) на портал: http://www.cottagesspb.ru/ Место справа, там где сейчас Сосновские озера. И маленькое ТГБ (слева внизу сайта - просто картинка) Тех требования: 206на154пикс, до 300 кб Для тгб: картинка 50на50 пикс Рекламируемый поселок: ...Баннеры17 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, необходимо доработать сайт на ворд прес и внести корректировки, также в дальнейшем возможно обслуживание сайта (обновление и дополнение информации). Сайт сейчас вывешен здесь: http://shtab-group.me/ После произведения всех корректировок нужно его ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать генплан, примерно вот такой: http://polyana-spb.ru/?plan интерактивным с возможностью он-лайн бронирования участка, как в примере: http://www.konstantinovka.su/plan/ , с возможностью увеличения и уменьшения картинки. Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress и адекватно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад