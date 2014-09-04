Требуется доработка, корректировка сайта

Добрый день, необходимо доработать сайт на ворд прес и внести корректировки, также в дальнейшем возможно обслуживание сайта (обновление и дополнение информации). Сайт сейчас вывешен здесь: http://shtab-group.me/ После произведения всех корректировок нужно его перенести сюда: http://shtab-group.ru/. Просьба озвучивать стоимость по каждому виду работ отдельно и оставлять свою почту для возможности дальнейшего общения. Оплату будем обсуждать