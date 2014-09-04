Требуется доработка, корректировка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок138 просмотров

Добрый день, необходимо доработать сайт на ворд прес и внести корректировки, также в дальнейшем возможно обслуживание сайта (обновление и дополнение информации). Сайт сейчас вывешен здесь: http://shtab-group.me/ После произведения всех корректировок нужно его перенести сюда: http://shtab-group.ru/. Просьба озвучивать стоимость по каждому виду работ отдельно и оставлять свою почту для возможности дальнейшего общения. Оплату будем обсуждать

11 лет назад
svetlana-shtab
Светлана 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mirfox
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Все быстро и четко. Спасибо! Рекомендую!
Постановка задач четкая, оплата как договаривались вовремя.

Заявки фрилансеров

mirfox
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад