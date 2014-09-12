Изменение каталога в Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок139 просмотров

Необходимо сделать каталог продукции, всего 8 позиций. На данный момент каталог выглядит как развернутый список. Более подробно при личном общении. CMS- Drupal

Drupal
11 лет назад
TatyanaKot
Татьяна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

retrobon
Кирилл 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отлично и в срок выполнил изменение каталога на cms drupal. Очень довольна работой. Рекомендую! Спасибо Вам Кирилл, с вами приятно работать и общаться. Буду обращаться еще!
не заказчик - ЗОЛОТО!!! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

retrobon
Кирилл 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад