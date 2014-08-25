Перенос сайта на cms MODX

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок121 просмотр

Нужно перенести сайт www.neoluxe.ru с сохранением функционала, дизайна и структуры на новый движок (MODX)

ТЗ во вложении.

MODX
11 лет назад
neoluxe
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров