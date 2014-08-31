Нужен человек который хорошо разбирается в vBulletin 3.x. Задача состоит в том что бы натянуть новый дизайн (верстка готова) главной страницы в имеющийся стиль.
На Друпал загрузку файлов к играм в новом окне
На сайте друпал, сделать загрузку файлов к играм в новом окне
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