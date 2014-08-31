На Друпал загрузку файлов к играм в новом окне

Доброго времени суток. Есть сайт http://www.rm-clean.ru/, его нужно интегрировать в вп. Там есть главная и много внутренних. Задача стоит, что-бы внутренние работали и видны были в админке с возможностью редактирования. Я с вп недолго общаюсь, ...