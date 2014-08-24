Сайт на Джумле

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок188 просмотров

Нужно сделать:

1. Установить 5 тем Джумлы на тестовый хостинг (можно свой) на разные поддомены.

2. Поменять цветовое решение тем. Нужно чтобы они были выполнены в гамме: желтый, черный, белый, красный.

3. Разместить в шапке логотип.

4. В дальнейшем, внести еще ряд правок в одну из тем, после выбора наиболее подходящей.

Работаю без предоплаты.

Joomla
11 лет назад
vyacheslavrus
Вячеслав 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров