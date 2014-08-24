Дизайн сайта готов. необходимо сверстать и настроить на СМS PrestаShop Жду от вас стоимость и сроки? Достаточно указать от и до...
1С-Битрикс - натянуть шаблон интернет-магазина
Создание "представителя" - интернет-магазина нижнего белья "Милавица" в городе.
Необходимо натянуть шаблон: http://lingerielite.altop.ru/ на CMS и выполнить доработки - для начала поменять фон на фирменный цвет.
Наполнить магазин товарами (5000-6000 ед.)
Сначала будут наименования и характеристики товара- затем фото.
Ждем Ваших заявок.
Заявки фрилансеров
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