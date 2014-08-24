1С-Битрикс - натянуть шаблон интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок105 просмотров

Создание "представителя" - интернет-магазина нижнего белья "Милавица" в городе.

Необходимо натянуть шаблон: http://lingerielite.altop.ru/ на CMS и выполнить доработки - для начала поменять фон на фирменный цвет.

Наполнить магазин товарами (5000-6000 ед.)

Сначала будут наименования и характеристики товара- затем фото.

Ждем Ваших заявок.

11 лет назад
InNOVA23
Олег 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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