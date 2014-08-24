Срочно нужна помощь по WordPress

Доброго времени суток. Есть сайт http://www.rm-clean.ru/, его нужно интегрировать в вп. Там есть главная и много внутренних. Задача стоит, что-бы внутренние работали и видны были в админке с возможностью редактирования. Я с вп недолго общаюсь, частично верстку интегрировал, только внутренне не работают. Как понял, нужно создать page.php и single.php. Много инфы читал, но так и не выходит ничего. От Вас - сделать page.php и single.php, а так же добавить цикл в одну из внутренних, что-бы я понял, куда его писать и как он работает вообще. От меня - моментальная оплата на приват или вебмани + отличный отзыв. Цену говорите сами, только в разумных пределах, работы 5 минут и еще 5 мне объяснить это.

http://www.ex.ua/80038442 - архив с чистой версткой

http://www.ex.ua/80391365 - архив с версткой уже в вп