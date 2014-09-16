HTML - верскта. Качаственно, валидно, в сроки, кроссбраузерно.
Навыки и умения:
- Знания html, html5, css, css3, javaScript, jQuery
- Код валидный, аккуратный, логически понятный
- Резиновая, адаптивная, респонсивная верстка
- Cоблюдение стандартов W3C
- Кроссбраузерность IE9+, Firefox, Chrome, Safari, Opera(при необходимости IE6+)
- cms: WordPress
- Photoshop
- Ответственность
- Честность
- Усидчивость, внимательность
- Умение достигать поставленных целей и находить пути решения поставленных задач
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Было приятно сотрудничать с Олегом. Работа выполнена качественно и в срок. Адекватно и своевременно реагировал на все пожелания. Спасибо, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Заказчик ответственный, адекватный. Всегда на связи, задача была поставлена четко и ясно, оплата вовремя. Рекомендую.
$30
9 баллов
9 лет назад
в ходе рабты возникли была проблема, но в целом работa выполнена и в срок. Поэтому рекомендую и в будущем возможно еще буду обращаться к Олегу. Человек он порядочный и исполнительный.
Ответный отзыв
Перед началом работы не было четко поставленной задачи, в связи с чем, при сдаче проекта появились некоторые непонятки, мы это решили и в целом сотрудничеством доволен. Оплата в срок, всегда на связи, рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству