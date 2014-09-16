Перед началом работы не было четко поставленной задачи, в связи с чем, при сдаче проекта появились некоторые непонятки, мы это решили и в целом сотрудничеством доволен. Оплата в срок, всегда на связи, рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству