omp93

Олег Лысенко omp93

 
30 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
HTML - верскта. Качаственно, валидно, в сроки, кроссбраузерно.

Навыки и умения:

  • Знания html, html5, css, css3, javaScript, jQuery
  • Код валидный, аккуратный, логически понятный
  • Резиновая, адаптивная, респонсивная верстка
  • Cоблюдение стандартов W3C
  • Кроссбраузерность IE9+, Firefox, Chrome, Safari, Opera(при необходимости IE6+)
  • cms: WordPress
  • Photoshop
Личные качества:

  • Ответственность
  • Честность
  • Усидчивость, внимательность
  • Умение достигать поставленных целей и находить пути решения поставленных задач
JavascriptWordPressHTMLCSSjQueryPhotoshop
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Отзывы заказчиков
olena_70
53 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Сверстать 3 страницы
Было приятно сотрудничать с Олегом. Работа выполнена качественно и в срок. Адекватно и своевременно реагировал на все пожелания. Спасибо, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Заказчик ответственный, адекватный. Всегда на связи, задача была поставлена четко и ясно, оплата вовремя. Рекомендую.
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sergiy77
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
9 баллов
9 лет назад
Верстка страницы
в ходе рабты возникли была проблема, но в целом работa выполнена и в срок. Поэтому рекомендую и в будущем возможно еще буду обращаться к Олегу. Человек он порядочный и исполнительный.
Перед началом работы не было четко поставленной задачи, в связи с чем, при сдаче проекта появились некоторые непонятки, мы это решили и в целом сотрудничеством доволен. Оплата в срок, всегда на связи, рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству
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