Специалист по NetCat

Добрый день, уважаемые коллеги. Требуется специалиста по cms netcat для интеграции макета (html+css; главная + несколько внутренних). Более подробно (ТЗ, верстка) – кандидатам. Основные требования:

1. Опыт работы с cms

2. Ответственность и соблюдение сроков

К отклику прикрепляйте ваши контакты (желательно icq или skype), примеры работ и начальные цены "от" на интеграцию.

С уважением, Вячеслав