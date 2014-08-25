Ищу специалиста по InstantCms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки134 просмотра

Для работы с проектами на InstantCms нужен специалист. Для пробы дам задание по исправлению одного проекта, а в целом регулярно есть задания по работе проектами реализованными на данной системе управления. Ищу программиста для постоянного сотрудничества.

В прикрепленном файле пробное техническое задание.

11 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

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