Требуются битрикс - разработчики

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки121 просмотр

Приветствую, коллеги

в команду требуются 2 - 3 битрикс - разработчика

приветствуется наличие сертификатов

первое время оплата попроектная

далее возможно оформление по ТК РФ

в приоретете исполнители из Курской области, но рассмотрю все варианты

в ответах указывайте

1. Примеры работ

2. Сертификаты

3. Желаемое вознаграждение (в среднем 1 проект - оплата в месяц - в рублях РФ)

4. Ваши контактные данные

Если умеете еще и верстать - будет большим преимуществом, не верстаете - ничего страшного

Для соискателей возможно оплачиваемое тестовое задание

Жду Ваши предложения

С уважением

Владислав

11 лет назад
z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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