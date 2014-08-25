Интеграция верстки в CMS 1С-Битрикс

Здравствуйте!

Есть полностью готовая верстка двух сайтов, необходимо интегрировать их в Битрикс.

Первый сайт представляет собой интернет - магазин, функционал не выходит за рамки функционала дефолтного магазина на Битриксе. Реализована, собственно, сама верстка, в том числе динамические элементы (всплывающие окна, слайдеры и т.д.), необходимо все это грамотно натянуть на CMS, добавить редактируемые области и инфоблоки, где это необходимо.

Второй сайт будет представлять собой обычную визитку. Вся интеграция тут будет заключаться лишь в подключении редактируемых областей и в подключении нескольких информационных блоков.

Заинтересовались? Напишите, пожалуйста, следующее:

1. Ваш опыт работы с Битриксом

2. За какой из двух сайтов могли бы взяться

3. Каковы ориентировочные сроки выполнения проекта (достаточно будет указать, сколько времени в среднем тратите на проект подобного типа)

4. Стоимость часа вашей работы

5. Ваши контактные данные