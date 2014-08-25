Необходимо выполнить ряд доработок, на сайте opencart. ТЗ по запросу. В заявках оставляйте свой скайп.
Интеграция верстки в CMS 1С-Битрикс
Здравствуйте!
Есть полностью готовая верстка двух сайтов, необходимо интегрировать их в Битрикс.
Первый сайт представляет собой интернет - магазин, функционал не выходит за рамки функционала дефолтного магазина на Битриксе. Реализована, собственно, сама верстка, в том числе динамические элементы (всплывающие окна, слайдеры и т.д.), необходимо все это грамотно натянуть на CMS, добавить редактируемые области и инфоблоки, где это необходимо.
Второй сайт будет представлять собой обычную визитку. Вся интеграция тут будет заключаться лишь в подключении редактируемых областей и в подключении нескольких информационных блоков.
Заинтересовались? Напишите, пожалуйста, следующее:
1. Ваш опыт работы с Битриксом
2. За какой из двух сайтов могли бы взяться
3. Каковы ориентировочные сроки выполнения проекта (достаточно будет указать, сколько времени в среднем тратите на проект подобного типа)
4. Стоимость часа вашей работы
5. Ваши контактные данные
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