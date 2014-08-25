Нужен человек который хорошо разбирается в vBulletin 3.x. Задача состоит в том что бы натянуть новый дизайн (верстка готова) главной страницы в имеющийся стиль.
Ищу программиста
Ищу грамотного специалиста, который хорошо знает и разбирается в wordpress, для постоянного сотрудничества. Знания других движков (Joomla, Drupal, OpenCart и др.) приветствуется. Все заявки писать на [email protected] Наташа
От вас небольшое резюме о себе, что знаете, что умеете и над чем работали, и как с вами можно связаться.
Заявки фрилансеров
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