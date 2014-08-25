Ищу программиста

Ищу грамотного специалиста, который хорошо знает и разбирается в wordpress, для постоянного сотрудничества. Знания других движков (Joomla, Drupal, OpenCart и др.) приветствуется. Все заявки писать на [email protected] Наташа

От вас небольшое резюме о себе, что знаете, что умеете и над чем работали, и как с вами можно связаться.