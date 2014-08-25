Нужно узнать CMS и восстановить админку

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Добрый вечер, большая просьба узнать на чем сделан сайт vedcons.ru и восстановить админку

Раньше админка была по адресу admin.vedcons.ru , а админка по добавлению контента тут journal.vedcons.ru . Перенесли сайт на другой хостинг и journal.vedcons.ru не работает .

А основную админку еще раньше удалили случайно.

11 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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