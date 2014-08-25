Нужно узнать CMS и восстановить админку

Добрый вечер, большая просьба узнать на чем сделан сайт vedcons.ru и восстановить админку

Раньше админка была по адресу admin.vedcons.ru , а админка по добавлению контента тут journal.vedcons.ru . Перенесли сайт на другой хостинг и journal.vedcons.ru не работает .

А основную админку еще раньше удалили случайно.