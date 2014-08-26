Перенести дизайн и структуру на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок135 просмотров

Здравствуйте, имеем файловый сайт на чистом html, возможно это огрызки DLE. Сайт небольшой, до 20 страниц. Дизайн очень простой. Нужно все это дело перебросить на установленный Joomla.

Что я хочу получить в итоге:

1) установленный Joomla, созданная БД.

2) перенесенный дизайн, структура меню, и основные элементы. Не обязательно переносить все тютелька в тютельку. Главное передать основные элементы, так как клиентам сайт нравится.

3) в идеале должен получится такой же сайт только уже на Джумле с ее всеми возможностями.

Желательно: чтобы был настроен ЧПУ, так как нам нужно будет скопировать точно старые ссылки чтобы не потерять вес.

В случае хорошей и быстрой работы, исполнителю со временем предоставлю еще пачку старых сайтов для переноса. Ищу человека на долгое сотрудничество по минимальной цене.

DLEHTMLJoomla
11 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Кирилл проявил себя как высокопрофессиональный исполнитель. Выполнил проект с заданной точностью, быстро и качественно. Буду обращаться еще и всем советую.
Понравилось сотрудничать с Василием, рекомендую как грамотного и ответственного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад