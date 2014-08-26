Нужен человек который хорошо разбирается в vBulletin 3.x. Задача состоит в том что бы натянуть новый дизайн (верстка готова) главной страницы в имеющийся стиль.
Перенести дизайн и структуру на Joomla
Здравствуйте, имеем файловый сайт на чистом html, возможно это огрызки DLE. Сайт небольшой, до 20 страниц. Дизайн очень простой. Нужно все это дело перебросить на установленный Joomla.
Что я хочу получить в итоге:
1) установленный Joomla, созданная БД.
2) перенесенный дизайн, структура меню, и основные элементы. Не обязательно переносить все тютелька в тютельку. Главное передать основные элементы, так как клиентам сайт нравится.
3) в идеале должен получится такой же сайт только уже на Джумле с ее всеми возможностями.
Желательно: чтобы был настроен ЧПУ, так как нам нужно будет скопировать точно старые ссылки чтобы не потерять вес.
В случае хорошей и быстрой работы, исполнителю со временем предоставлю еще пачку старых сайтов для переноса. Ищу человека на долгое сотрудничество по минимальной цене.
Выбранный исполнитель
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