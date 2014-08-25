Здравствуйте!

Требуется восстановить работу сайта на VPS хостинге.

У сайта есть основной домен и 7 зеркал, зеркала забыли продлить и с делегирования они снялись, но удалось их заново купить. После чего сайт перестал открываться.

Сейчас ссылается вообще на другой домен - ни черта не могу понять, что случилось.

Допустим домен спб-гефест.рф ссылается на пустой каталог, хотя там есть файлы сайта

А остальные домены ссылаются вообще на другой сайт.

Список доменов во вложении.

Просьба указывать стоимость в у.е. = 30р.