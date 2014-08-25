Восстановить работу сайта

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Завершен4 заявки110 просмотров

Здравствуйте!

Требуется восстановить работу сайта на VPS хостинге.

У сайта есть основной домен и 7 зеркал, зеркала забыли продлить и с делегирования они снялись, но удалось их заново купить. После чего сайт перестал открываться.

Сейчас ссылается вообще на другой домен - ни черта не могу понять, что случилось.

Допустим домен спб-гефест.рф ссылается на пустой каталог, хотя там есть файлы сайта

А остальные домены ссылаются вообще на другой сайт.

Список доменов во вложении.

Просьба указывать стоимость в у.е. = 30р.

11 лет назад
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
25 минут назад
11 лет назад
$25
1 день
Сергей решил проблемы за считанные минуты! Дал дальнейшие рекомендации. Все как всегда на высоте!
Все отлично, работаем не первый раз! Рекомендую!

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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
25 минут назад
11 лет назад