Перенести урлы Artio с j1.5 на j2.5

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Закрыт2 заявки89 просмотров

Есть сайт порядка 1000 страниц с неоднозначной структурой на j1.5 Необходимо сделать так, чтоб после перехода на версию движка 2,5 у всех страниц остались прежние адреса.

11 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров