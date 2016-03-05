Frontend developer
Знания, умения, навыки:
- Знание HTML5, CSS3, SASS, JavaScript ES5-6, jQuery, php
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap.
- Написание простого, читабельного, независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Системы управления контентом: WordPress
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Системы управления версиями: GIT
Портфолио
- Студия свадебной флористики152 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Договорились по времени. В нужное время Андрей был на месте. Очень оперативно указал как поправить баг верстки. Четко и оперативно. Спасибо! :)
Ответный отзыв
Спасибо за проект! Четко поставленное задание и своевременная оплата.
$1
10 баллов
8 лет назад
Андрей оперативно и профессионально справился с работой, рекомендую!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Буду рад поработать еще.