Umbrous

Андрей Umbrous

 
36 летУкраина/Хмельницкий
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Frontend developer

Знания, умения, навыки:

  • Знание HTML5, CSS3﻿, SASS, JavaScript ES5-6, jQuery, php
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap.
  • Написание простого, читабельного, независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Системы управления контентом: WordPress
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Системы управления версиями: GIT
PHPJavascriptWordPressHTMLBootstrapjQuerySASSGit
Портфолио
Отзывы заказчиков
kl-rais
Райс 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Тестирование верстки с Mac OS X с браузером Safari
Договорились по времени. В нужное время Андрей был на месте. Очень оперативно указал как поправить баг верстки. Четко и оперативно. Спасибо! :)
Спасибо за проект! Четко поставленное задание и своевременная оплата.
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Помощь в верстке
Андрей оперативно и профессионально справился с работой, рекомендую!
Доволен сотрудничеством. Буду рад поработать еще.
Ответный отзыв