VladOvchinnyk

Владислав Овчинник VladOvchinnyk

 
27 летУкраина/Ровно
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Frontend developer

Занимаюсь фронтенд разработкой уже на протяжении 4-х лет. HTML5(Handlebar)/CSS3(SASS,LESS,SCSS)/JS(React)/Webpack(gulp)/Docker.

JavascriptHTMLDockerSCSSSASSGulpReact.js
Портфолио
Отзывы заказчиков
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
В двуязычном сайте перевести на англ. надписи на главной
Спасибо Владиславу за помощь и за полезные советы. Несомненно, буду к нему обращаться и по следующим проектам. Рекомендую!
Илона хороший заказчик, все прошло отлично!)
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Nicomo
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Нужен верстальщик-дизайнер
Влад и его команда сокращает ваш путь максимально! И это очень важно! Вы уже ближе, чем может показаться на первый взгляд. Качественно, ответственно , получился успешный продукт, вам стоит обращаться только к нему! Спасибо Владу и его команде за качественную разработку! Четко, все по делу, минимум переписки и ненужного текста. Все ошибки и можно сказать придирки исправлял моментально и без возмущений! Придерживается правильного принципа-покупатель или работодатель всегда прав. Буду еще обращаться и точно не один раз! Мои рекомендации и успехов!
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв