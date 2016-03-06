Здравствуйте, необходимо нарисовать красивый дизайн по новым стандартам и новой моде и сверстать его под движок h-script детали в skype: opa-nico.one
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно установить Bitcoin Core на Debian с графическим интерфейсом. Bitcoin Core нужен на сервере для контроля платежей на кошельке bitcoin. То есть Bitcoin Core должен выполнять своеобразную функцию мерчанта. Нужна не просто банальная установка из дистрибутива, нужна грамотная настройка ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим человек который умеет настраивать или устанавливать апи для приема платежей крипотвалютой. Желательно block.io или blockchain.infoВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать дизайн, оригинальный. Необходим человек с фантазией и кто хорошо рисуетДизайн сайтов26 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, необходим человек который разбирается в nginx, что бы его настроить. У нас почему то отражается не сайт, а страницы пхп в текстовом режиме. Робота не большая, готовы принять в команду как спеца по обслуживанию серверов.Системное администрирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
работа не тяжелая , нужно оформить дизайн сайту для майнинга. Все должно быть красиво, четко и так сказать с изюминкойДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
нужен человек который найдет дыры в сайте, через какие уходит информация и могут иметь доступ через них и исправить это + установить различную защиту для большей безопасности сайта писать в скайпВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен человек для создания качественных, оригинальных и интересных банеровБаннеры25 заявокЗакрыт8 лет назад