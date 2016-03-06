Nicomo

Дмитрий Плечук Nicomo

 
35 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
VladOvchinnyk
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Нужен верстальщик-дизайнер
Все отлично! Рекомендую!
Влад и его команда сокращает ваш путь максимально! И это очень важно! Вы уже ближе, чем может показаться на первый взгляд. Качественно, ответственно , получился успешный продукт, вам стоит обращаться только к нему! Спасибо Владу и его команде за качественную разработку! Четко, все по делу, минимум переписки и ненужного текста. Все ошибки и можно сказать придирки исправлял моментально и без возмущений! Придерживается правильного принципа-покупатель или работодатель всегда прав. Буду еще обращаться и точно не один раз! Мои рекомендации и успехов!
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