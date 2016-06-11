yadochegg

Евгений yadochegg

 
32 годаУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Вёрстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap 3, javascript.

Знания, умения. навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap 3, javascript..
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Написание простого, читабельного кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
JavascriptHTMLBootstrapjQuery
Отзывы заказчиков
Ribakovins
30 летГермания
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Требуется сверстать 1 адаптивную страницу с листом и один новый блок
Все сделал хорошо
Отличный заказчик! Понятное ТЗ! Рекомендую!
Ответный отзыв
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
6 баллов
7 лет назад
Сверстать PSD на wordpress/modx
Евгений взялся за проект не обладая соответствующими знаниями.
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Верстка на Opencart из PSD
Желаю успехов в будущем!
Валерий в который раз выручает! Понимающий заказчик! Надеюсь ещё поработаем! Советую!
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Наполнение товарами Opencart 2
Сделал все отлично! Поработаем еще.
Отличный заказчик. Понятное ТЗ. Моментальная оплата. Сотрудничеством остался доволен! Рекомендую!
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Правки CSS мобильной версии
Все отлично. Была исправлены косяки мобильной версии. Думаю еще поработаем.
Понравилось работать! Опытный заказчик! Чёткое ТЗ! Рекомендую!
Ответный отзыв