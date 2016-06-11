Вёрстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap 3, javascript.
Знания, умения. навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap 3, javascript..
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Написание простого, читабельного кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Все сделал хорошо
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Понятное ТЗ! Рекомендую!
$70
6 баллов
7 лет назад
Евгений взялся за проект не обладая соответствующими знаниями.
$50
10 баллов
7 лет назад
Желаю успехов в будущем!
Ответный отзыв
Валерий в который раз выручает! Понимающий заказчик! Надеюсь ещё поработаем! Советую!
$50
10 баллов
7 лет назад
Сделал все отлично! Поработаем еще.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятное ТЗ. Моментальная оплата. Сотрудничеством остался доволен! Рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Все отлично. Была исправлены косяки мобильной версии. Думаю еще поработаем.
Ответный отзыв
Понравилось работать! Опытный заказчик! Чёткое ТЗ! Рекомендую!