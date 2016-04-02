Ribakovins

Нужен человек который хорошо знаком с юзабилити, тот кто будет заинтересован в проекте и сможет внести свои идеи. Тех кто работает строго по т.з. прошу не писать, не хочу делать за вашу работу. Нужен креативный человек, ...
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужно настроить ssl сертификатСистемное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Страница: http://prntscr.com/boj9df есть 3 исходника: Десктоп, планшетная и мобильная (http://prntscr.com/bojacf). Исходники в eps!!! Также нужно сделать мобильный блок: из http://prntscr.com/boj9sf в http://prntscr.com/boj9yo (поле "Фильтр" должно раскрываться/закрываться и показываться доп. поля) Oплата по факту через western unionHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Т.З : https://docs.google.com/document/d/1m8p90HUcRH_LTntUuczDcGO5EKs9e-tipCFManpoQEQ/edit?usp=sharing Сайт находится в тестовой версии тут: t1.rapiddevels.com.ua Оплата по факту переводом через western union. По сроком нужно как можно скорее!Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Т.З: [url=https://docs.google.com/document/d/1VcCXdD74AdoD3d6ICXu7p2SpOaPpueC8U1SuIXlCg3A/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1VcCXdD74AdoD3d6ICXu7p2SpOaPpueC8U1SuIXlCg3A/edit?usp=sharing[/url]Дизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть готовый сайт, требуется сверстать/изменить несколько страниц, все должно быть адаптивным. Работы на дня 2 максимум + дальнейшее сотрудничество.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеется уже готовый дизайн сайта, необходима внести много мелких изменений. т.з не полное еще добавиться несколько страниц. т.з. : https://docs.google.com/document/d/17zjVbQXaAnAPUwlekOKCxS1JhqH6C85Gvu7OEEO-hJ4/edit?usp=sharingДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, есть один веб-сервис созданный на Kohana. Программист который его создал, в данный момент перегружен работой. Мы начали натяжку новой верстки, что-то где-то поломалось - нужно починить, также есть несколько новых функций которых нужно добавить. Работы на 2-3 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад