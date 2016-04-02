Ribakovins

Андрей Рыбаков Ribakovins

 
30 летГермания/Гамбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
yadochegg
Евгений 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Требуется сверстать 1 адаптивную страницу с листом и один новый блок
Отличный заказчик! Понятное ТЗ! Рекомендую!
Все сделал хорошо
Ответный отзыв
Rey_Jey
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Нужно сверстать несколько страниц
Приятно работать с Андреем. Четкое ТЗ. Оплатил - сразу, всегда на связи. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Денис всегда на связи, правки вносились быстро, качеством доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
sagikani
Саги 
24 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Внести мелкие изменения в существующий дизайн +несколько новых страниц
Очень хороший заказчик, оплата моментальная, высокая постановка задачи. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв