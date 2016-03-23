Исправить верстку на странице: http://stapico.ru/accounts/popular

1. Открытие фото в попап во всех браузерах

2. При перелистывании фото длина страницы увеличивается. Т.е. при просмотре четвертого фото страница становится в два раза длинее. Так быть не должно.

3. Поправить angular provider на странице http://stapico.ru/accounts/popular, чтобы у ссылки был href живой, фото открывалось в попапе. сейчас в href стоит javascript:void(0);

сделать аналогично - http://ink361.com/app/users/ig-13495712/finnharries/photos