Исправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки417 просмотров

Исправить верстку на странице: http://stapico.ru/accounts/popular

1. Открытие фото в попап во всех браузерах

2. При перелистывании фото длина страницы увеличивается. Т.е. при просмотре четвертого фото страница становится в два раза длинее. Так быть не должно.

3. Поправить angular provider на странице http://stapico.ru/accounts/popular, чтобы у ссылки был href живой, фото открывалось в попапе. сейчас в href стоит javascript:void(0);

сделать аналогично - http://ink361.com/app/users/ig-13495712/finnharries/photos

Angular
9 лет назад
V_ll
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dangeron
Денис 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
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Хороший заказчик. Для работы предоставляет всё необходимое.

Заявки фрилансеров

dangeron
Денис 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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