Есть макеты дизайна с слегка изменённым дизайном(совсем мелкие изменения). Нужно их поставить на сайт Сайт стоит на cms DLE 10
Верстка и доработка компонента на Joomla
Сайт на Joomla 1.5 Компонент афиши известных разработчиков. Требуется доработка вывода информации на сайте в связи со сменой дизайна и общей
концепцией сайта.
Два момента:
1) В афише вывод событий кинотеатров по АПИ из рамблер афиши.
2) Остальные события добавляются менеджером.
Ищу программиста и верстальщика в одном лице желающего разобраться с заданием.
Вот старый вид афиши http://socialmytischi.ru/afisha-meropriyatij для оценки функционала.
Это тестовый домен для сборки http://test.socialmytischi.ru/afisha-meropriyatij
При успешном сотрудничестве могу передать остальные части сайта. Обьем долгосрочный.
Работаю по БС, постоплате, СБР, ООО и ИП, по договору.
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Макеты нового дизайна https://yadi.sk/d/CWn8UPjHpp5MT
Заявки фрилансеров
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