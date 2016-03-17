Верстка и доработка компонента на Joomla

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Закрытнет заявок144 просмотра

Сайт на Joomla 1.5 Компонент афиши известных разработчиков. Требуется доработка вывода информации на сайте в связи со сменой дизайна и общей

концепцией сайта.

Два момента:

1) В афише вывод событий кинотеатров по АПИ из рамблер афиши.

2) Остальные события добавляются менеджером.

Ищу программиста и верстальщика в одном лице желающего разобраться с заданием.

Вот старый вид афиши http://socialmytischi.ru/afisha-meropriyatij для оценки функционала.

Это тестовый домен для сборки http://test.socialmytischi.ru/afisha-meropriyatij

При успешном сотрудничестве могу передать остальные части сайта. Обьем долгосрочный.

Работаю по БС, постоплате, СБР, ООО и ИП, по договору.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

Макеты нового дизайна https://yadi.sk/d/CWn8UPjHpp5MT

Joomla
9 лет назад
radiy77
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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