Есть макеты дизайна с слегка изменённым дизайном(совсем мелкие изменения). Нужно их поставить на сайт Сайт стоит на cms DLE 10
Перенос верстки на Open Cart
Верстка интернет магазина ( 6 страниц ) на cms . Настройка. Функционал как на этом сайте - http://sweetstore.ru/
От вас стоимость и сроки.
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