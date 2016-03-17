Перенос верстки на Open Cart

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Закрыт5 заявок148 просмотров

Верстка интернет магазина ( 6 страниц ) на cms . Настройка. Функционал как на этом сайте - http://sweetstore.ru/

От вас стоимость и сроки.

9 лет назад
dmilid
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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