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Родился я 16 августа , 1991 года , в городе Бендеры. С тех пор приобретаю опыт , грызу гранит науки , постигаю творческие высоты великих людей и стараюсь добраться до них . В свободное время увлекаюсь творчеством , самообразованием и игрой на гитаре.

Мое портфолио можно увидеть здесь - dmilid.ru или здесь - behance