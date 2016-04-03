dmilid

Дмитрий Беликов dmilid

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб дизайн . Быстро и качественно!

Родился я 16 августа , 1991 года , в городе Бендеры. С тех пор приобретаю опыт , грызу гранит науки , постигаю творческие высоты великих людей и стараюсь добраться до них . В свободное время увлекаюсь творчеством , самообразованием и игрой на гитаре.

Мое портфолио можно увидеть здесь - dmilid.ru или здесь - behance

  • Перенос верстки на Open Cart

    Верстка интернет магазина ( 6 страниц ) на cms . Настройка. Функционал как на этом сайте - http://sweetstore.ru/ От вас стоимость и сроки.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад