Верстка интернет магазина ( 6 страниц ) на cms . Настройка. Функционал как на этом сайте - http://sweetstore.ru/ От вас стоимость и сроки.
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Закрыт
9 лет назад
Родился я 16 августа , 1991 года , в городе Бендеры. С тех пор приобретаю опыт , грызу гранит науки , постигаю творческие высоты великих людей и стараюсь добраться до них . В свободное время увлекаюсь творчеством , самообразованием и игрой на гитаре.
Мое портфолио можно увидеть здесь - dmilid.ru или здесь - behance
Верстка интернет магазина ( 6 страниц ) на cms . Настройка. Функционал как на этом сайте - http://sweetstore.ru/ От вас стоимость и сроки.