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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Вы когда-нибудь слышала о таких сроках работы, как "мгновенно"? Этот парень так умеет! Без лишних вопросов выполнил работу четко и, можно сказать, моментально! Обязательно обратимся в следующий раз, когда будем заниматься вопросом верстки сайта. Спасибо!
Ответный отзыв
Все прошло хорошо
$2
10 баллов
8 лет назад
Андрей справился с задачей моментально, не успела кофе выпить, как уже прислал что все готово. Рекомендую его как надежного исполнителя :)
Ответный отзыв
Приятно было поработать с Юлией. Особо отмечу очень подробную постановку задачи. Надеюсь будем работать и в дальнейшем.
$2
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Молодец! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая и ясная постановка задачи. Никаких проблем по оплате не возникло. Всем рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
Андрей просто прелесть!!!! Отлично знает jquery html Работа была очень срочная, сделал намного быстрее, чем надеялась. Большое спасибо!!! Рекомендую заказчикам обращаться именно к нему.
Ответный отзыв
Очень порадовала четкая постановка задачи. Все конкретно и по делу. Заказчик ответственный: был всегда на связи, оплату произвел вовремя. Приятно было поработать, всем рекомендую)
$20
10 баллов
8 лет назад
Вопросов по качеству работы не было, результат приняли сразу и без доработок. Сроки были сжатые, Андрей закончил немного раньше. Всегда был на связи. Буду обращаться в будущем!
Ответный отзыв
Заказчик четко и ясно поставил задачу. Быстрая проверка работы и моментальная оплата. Никаких нареканий со стороны исполнителя не имею. Всем рекомендую данного заказчика.