Stecksor

Андрей Stecksor

 
29 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Mari_Bonne
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Сделать перессылку на другой сайт
Вы когда-нибудь слышала о таких сроках работы, как "мгновенно"? Этот парень так умеет! Без лишних вопросов выполнил работу четко и, можно сказать, моментально! Обязательно обратимся в следующий раз, когда будем заниматься вопросом верстки сайта. Спасибо!
Все прошло хорошо
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julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Внести правки в js скрипт раскрывающегося меню на modx REVO
Андрей справился с задачей моментально, не успела кофе выпить, как уже прислал что все готово. Рекомендую его как надежного исполнителя :)
Приятно было поработать с Юлией. Особо отмечу очень подробную постановку задачи. Надеюсь будем работать и в дальнейшем.
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wradar
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Сделать адаптивной страницу
Работа выполнена качественно и в срок. Молодец! Рекомендую!
Четкая и ясная постановка задачи. Никаких проблем по оплате не возникло. Всем рекомендую.
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elenaboldina
49 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужен человек знающий JS
Андрей просто прелесть!!!! Отлично знает jquery html Работа была очень срочная, сделал намного быстрее, чем надеялась. Большое спасибо!!! Рекомендую заказчикам обращаться именно к нему.
Очень порадовала четкая постановка задачи. Все конкретно и по делу. Заказчик ответственный: был всегда на связи, оплату произвел вовремя. Приятно было поработать, всем рекомендую)
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tishkin_av
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка сайта
Вопросов по качеству работы не было, результат приняли сразу и без доработок. Сроки были сжатые, Андрей закончил немного раньше. Всегда был на связи. Буду обращаться в будущем!
Заказчик четко и ясно поставил задачу. Быстрая проверка работы и моментальная оплата. Никаких нареканий со стороны исполнителя не имею. Всем рекомендую данного заказчика.
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