tishkin_av

Немного поработать с yandex maps api на js. Всё расскажем и покажем http://m.rbzaym.ru
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
В архиве макет, ничего сложного нет. https://yadi.sk/d/9gbotphhrrVXK Сроки до 22 мая включительно!HTML-верстка17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]Закрыт8 лет назад
Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]Закрыт8 лет назад
Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]Закрыт8 лет назад
Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]Закрыт8 лет назад
Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]Закрыт8 лет назад
Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]Закрыт8 лет назад
Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]Закрыт8 лет назад
Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]Закрыт8 лет назад
Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]Закрыт8 лет назад
Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrPHTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сверстать нужно качественно! В архиве всё что нужноЗавершен8 лет назад
Сверстать одностраничник по размерам макета. Вёрстка "резиновая", страница изменяется по ширине экрана. https://yadi.sk/mail/?hash=1QhCCG3jUqfC9sW9RSOTF1cVfuI75Y3t69TLYrhnXRA%3DЗавершен8 лет назад
Два архива с макетами. Архив с главной страницей помечен main: Главная страница сайта и главная страница сайта при разрешении экрана менее 1280px по ширине. Верстка должна быть адаптивной, условие прописано выше. Выпадающее меню в мобильной версии в макете отдельным ...Завершен8 лет назад
Сверстать 6 страниц, всё в приложении.Завершен8 лет назад
Нужно сделать вёрстку двух вариантов лендинга. Картинки прикрепил, можете оценить примерный объем работы.Завершен8 лет назад
Нужен редизайн продающего лендинга на основе дизайна основного сайта компании. Есть готовый фирменный стиль компании (цвета, шрифты, лого). Объем лендинга 2-3 экрана. Дизайн+вёрстка.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать редизайн лендинга на основе дизайна основного сайта компании. Дизайн+вёрстка, возможно использование Adobe Muse. Объем лендинга 2-3 экрана.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад