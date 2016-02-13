tishkin_av

Александр Тишкин tishkin_av

 
33 годаРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать мобильную версию

    Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать мобильную версию

    Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать мобильную версию

    Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать мобильную версию

    Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать мобильную версию

    Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать мобильную версию

    Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать мобильную версию

    Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать мобильную версию

    Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать мобильную версию

    Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше [url=https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP]https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP[/url]

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать мобильную версию

    Нужно сделать максимально качественно, с определением гео-положения и т.д. Сроки поджимают; чем быстрее, тем лучше https://yadi.sk/d/wAUxgN-NrpgrP

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вёрстка макета

    Два архива с макетами. Архив с главной страницей помечен main: Главная страница сайта и главная страница сайта при разрешении экрана менее 1280px по ширине. Верстка должна быть адаптивной, условие прописано выше. Выпадающее меню в мобильной версии в макете отдельным ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Продающий дизайн одностраничника

    Нужен редизайн продающего лендинга на основе дизайна основного сайта компании. Есть готовый фирменный стиль компании (цвета, шрифты, лого). Объем лендинга 2-3 экрана. Дизайн+вёрстка.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн одностраничника

    Нужно сделать редизайн лендинга на основе дизайна основного сайта компании. Дизайн+вёрстка, возможно использование Adobe Muse. Объем лендинга 2-3 экрана.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
mikulincz
Сергей 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов(-2)
$100
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка мобильной версии сайта
Все прошло хорошо, оплата вовремя. Буду рад еще поработать.
Работаю с Сергеем не в первый раз. Лучше удаленного сотрудника не встречал, без преувеличений!
Ответный отзыв
mikulincz
Сергей 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов(-2)
$17
8 баллов
8 лет назад
Верстка лендинга
Все прошло хорошо, рекомендую.
Хороший специалист. В сроки уложились, несколько ошибок по ходу работы устранили.
Ответный отзыв
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка макета
Все прошло хорошо. Работа сделана, оплата произведена. Спасибо! Рекомендую!
Сроки соблюдены идеально, была большая спешка. Были небольшие правки при принятии работы, всё быстро исправили! Рекомендую специалиста
Ответный отзыв
bIropka
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка одностраничника
Александр оперативно и конкретно отвечал на все возникающие в ходе работы вопросы. Постановка задачи, контроль за выполнением, оплата - все на уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Егор согласился взяться за срочную работу. Сделал всё в оговоренный срок. По ходу работы возникали вопросы, оперативно обсуждали. Сотрудничать было приятно. Буду обращаться в будущем!
Ответный отзыв
Stecksor
Андрей 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка сайта
Заказчик четко и ясно поставил задачу. Быстрая проверка работы и моментальная оплата. Никаких нареканий со стороны исполнителя не имею. Всем рекомендую данного заказчика.
Вопросов по качеству работы не было, результат приняли сразу и без доработок. Сроки были сжатые, Андрей закончил немного раньше. Всегда был на связи. Буду обращаться в будущем!
Ответный отзыв