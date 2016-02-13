tishkin_av

Два архива с макетами. Архив с главной страницей помечен main: Главная страница сайта и главная страница сайта при разрешении экрана менее 1280px по ширине. Верстка должна быть адаптивной, условие прописано выше. Выпадающее меню в мобильной версии в макете отдельным ...