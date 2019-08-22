Нужно написать статью на тему "как почистить лейку в душе от налета"

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен3 заявки271 просмотр

Нужно написать статью на тему "как очистить душевую лейку от известкового налета" и вписать ключи.

Уникальность по text.ru от 95%, академическая тошнота по Адвего - от 6 до 8%

Объем текста 6500 зн., цена - 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

На выполнение - двое суток.

Если у вас пустое портфолио, приложите, пожалуйста, к заявке примеры работ.

6 лет назад
sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ekpp
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$1
2 дня
Escrow
Все отлично, спасибо.
хороший заказчик

Заявки фрилансеров

ekpp
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад