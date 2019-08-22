Нужно написать статью на тему "как почистить лейку в душе от налета"

Нужно написать статью на тему "как очистить душевую лейку от известкового налета" и вписать ключи.

Уникальность по text.ru от 95%, академическая тошнота по Адвего - от 6 до 8%

Объем текста 6500 зн., цена - 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

На выполнение - двое суток.

Если у вас пустое портфолио, приложите, пожалуйста, к заявке примеры работ.