Биографии артистов рерайт + поиск инфы

$385
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт48 заявок637 просмотров

Ищу команду рерайтеров для крупного проекта

Требуется: написать или сделать рерайт биографий артистов ~ 1000 знаков одна биография.

В базе ~ 500 артистов

Уникальность не менее 85% по text.ru

Сроки чем быстрее - тем лучше)

Я даю ехель файл с такой структурой:

1 - id

2 - фио\псевдоним

3 - био(нужно сделать рерайт)\дописать\или найти инфу в другом источнике и переписать её)

4 - город рождения

5 - др формат дд.мм.год

6 - дата смерти(если уже умер)

7 - VK(ссылка на оф аккаунт если есть)

8 - FB(ссылка на оф аккаунт если есть)

9 - INSTA(ссылка на оф аккаунт если есть)

10 - TWIT(ссылка на оф аккаунт если есть)

11 - YOUTUB(ссылка на оф аккаунт если есть)

12 - SITE(ссылка на оф сайт если есть)

- в основном больше 50% колонок заполнено и искать надо не все.

В заявке указать размер команды и сроки.

За заполненную строку 50р.

Условия:

Могу поделить на несколько исполнителей.

Связь посредством skype

Оплата WebMoney(возможна сдача по частям)

Предоплаты нет.

6 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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