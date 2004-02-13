Требуется рерайтер для создания статей на кулинарную тематику. Работа легкая, без ключей, ТЗ упрощенное. Тем много. Оплата - 25р/1000 збп. на карту Cбербанка. Пишите в личку с указанием почты.
Биографии артистов рерайт + поиск инфы
Ищу команду рерайтеров для крупного проекта
Требуется: написать или сделать рерайт биографий артистов ~ 1000 знаков одна биография.
В базе ~ 500 артистов
Уникальность не менее 85% по text.ru
Сроки чем быстрее - тем лучше)
Я даю ехель файл с такой структурой:
1 - id
2 - фио\псевдоним
3 - био(нужно сделать рерайт)\дописать\или найти инфу в другом источнике и переписать её)
4 - город рождения
5 - др формат дд.мм.год
6 - дата смерти(если уже умер)
7 - VK(ссылка на оф аккаунт если есть)
8 - FB(ссылка на оф аккаунт если есть)
9 - INSTA(ссылка на оф аккаунт если есть)
10 - TWIT(ссылка на оф аккаунт если есть)
11 - YOUTUB(ссылка на оф аккаунт если есть)
12 - SITE(ссылка на оф сайт если есть)
- в основном больше 50% колонок заполнено и искать надо не все.
В заявке указать размер команды и сроки.
За заполненную строку 50р.
Условия:
Могу поделить на несколько исполнителей.
Связь посредством skype
Оплата WebMoney(возможна сдача по частям)
Предоплаты нет.
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