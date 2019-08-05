Рерайт по отоплению

Нужен рерайтер, который отлично разбирается или сможет разобраться в теме отопления, легко ориентируется в терминах, может найти в инете и нормально, без воды, без потери смысла, своими словами переписать тексты.

Ищу человека, который разбирается в теме "с закрытыми глазами", может грамотно, легко и убедительно переписать статьи на эту тему. Сделать уникальным (от 90% по text.ru), не просто переставить слова местами, изложить по-новому. Без стилистических и грамматических ошибок, главное легкая читабельность, ключи не нужны.

Структуру и конкретные темы прикрепил.

Всё обсуждаемо.

Ориентировочный бюджет 1500р., около 25т.знаков., кто в теме, тот сможет написать довольно быстро.

Рассмотрю и ваши условия.

Желательно до выбора исполнителем прислать пару абзацев на согласование или ссылку на портфолио, чтобы я сразу понял ваш стиль и не терять время ни вам, ни мне. После выбора, обязательно в течение дня прислать одну статью на согласование. Сдавать все статьи в одном Word документе.

Оплата по факту Вебмани или Яндекс или БС.