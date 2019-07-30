Статьи познавательной тематики. Нужно зарерайтить 5 статей по 3000-4000 символов каждая с исходником. Уникальность от 95%. Оплата 40р/1000збп. Перед началом сотрудничества нужно выполнить тестовое задание, которое оплачивается. Тестовое задание: https://docs.google.com/document/d/11dBVkn3AtTgN2UN5pk_v1iZEy-BCe3sT-ZhgaovXFBI/edit?usp=sharing
Найти ошибки в текстах на 3 сайтах.
Срочно. Необходимо внимательно посмотреть тексты на всех страницах, и исправить грамматические и смысловые ошибки. И другие ошибки если есть тоже. адреса сайтов вышлю лично.
Заявки фрилансеров
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