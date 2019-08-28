Тексты на сайт

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Завершен4 заявки231 просмотр

Необходимо разработать рерайт текст по текст ру , 95-100% тексты должны быть хорошо продуманны , специализация ; оценка недвижимости  прикрепляем макет .

https://drive.google.com/drive/folders/1_flieTXjAba21fi10lp65Lqy-k3I5ii5.

6 лет назад
aquakiev
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$2
21 день
Escrow
Спасибо за работу !
Все ок, спасибо!

Заявки фрилансеров

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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