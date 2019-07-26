Глубокий рерайт статьи по экономике

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Закрыт9 заявок361 просмотр

Сделать глубокий рерайт текста по экономике (10 страничек), чтобы вывести по антиплагиату на 85% (Антиплагиат). Не предлагать оригинальность по адвенго и другим тестором. Только антиплагиат ру

Никаких макросов, только за счет переработки. Чтобы было понятнее: нужно опубликовать статью из материалов собственной диссертации, а она в антиплагиате "светит". Требуется вычистить на плагиат материал, из которого будет статья. 

Пишите по цене сразу в личку 

срок 3-4 дня 

6 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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