Написание и размещение на сайте статей для бирж вечных ссылок

Добрый день

Необходимо писать уникальные статьи, по разным тематикам, статьи 2000 символов. Вместе с размещением на сайте.

- тематика статей дается согласно анкору рекламодателя;

- размещение на сайте происходит в основном через WordPress;

Работы много. Было бы желание работать. На данный момент есть месячный объем работ - около 1000 статей в месяц. Можно взять часть этого объема, такой вариант тоже нам подойдет

Расценки на написание статей с размещением: 2000 симв. = 50 руб.

Цены может быть небольшие, но работы много.

P.S. Если вы уже занимаетесь подобной работой - написанием и размещением статей для бирж вечных ссылок, то это еще лучше.

Лучше пишите сразу в скайп -