Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи для календаря "ВДНХ 80 ЛЕТ: ТОП-10 СОБЫТИЙ 2019 ГОДА" объединить с "День рождения с роботами на ВДНХ"- 30р./1т.збп

объем 2000-5000 знаков - 100% уникальность.

Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго).

Напишите, что цена 30р./1т.збп вас устраивает и я сразу отвечу.