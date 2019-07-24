Написание статей-инструкций на тему Mac OS и iPhone

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен7 заявок301 просмотр

Задача - написание статей-туториалов для существующего сайта. Тематика - Mac OS и iPhone. Сайт на вордпрессе. Каждая статья - это пошаговая инструкция о выполнении того или иного действия на Мак ОС или iOS. Желательно к каждому шагу инструкции добавлять скриншот-иллюстрацию того что пользователь должен видеть на экране. 

Предлагаем долгосрочное сотрудничество - если нам будут нравиться тексты, количество заказов будет расти. 

Перед началом работы каждый месяц исполнителю будет необходимо составить и утвердить с заказчиком контент-план, предложив список тем для написания статей. Приоритет в выборе тем зависит от потенциального трафика, соответственно нужно будет производить анализ поисковых запросов для составления контент-плана.

Обязательные требования

Результаты работы за первый месяц: 

1. Контент-план на месяц со списком тем и анализом потенциального трафика этим темам 

2. Созданные статьи в Wordpress: тексты с картинками, присвоение нужной категории и тэгов каждой статье. 

Для написания очередной статьи можно пользоваться схожими статьями на зарубежных ресурсах, но запрещено копировать их контент.

iOSWordPressНаписание статей
6 лет назад
volta8
Артём 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ADPavlov
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$8
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ADPavlov
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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