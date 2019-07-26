Здравствуйте! Необходим рерайт текстов по спецтехнике (автокраны, погрузчики и пр.). Ставка - 30 руб./кило. Без ключей. Только для рерайтеров с опытом по данной тематике. Хорошая читаемость (без синонимайзеров и прочих ужасов). Уникальность - 100% (text.ru). Сроки ...
Рерайтинг на английском #2. Тема - Бизнес на Амазон/SEO
Нужен автор, который изучит наш сайт и сможет написать обучающую статью для пользователей сервиса. В идеале человек должен быть заинтересован в продолжении сотрудничества, чтобы нам каждый раз новому исполнителю не нужно было объяснять как работает сервис.
На данный момент функций мало, поэтому изучение не должно занять много времени + есть инструкция на русском.
В итоге нужно:
1. Выполнить уникальный и грамотный рерайтинг текста на английском: https://keyworx.org/correct-keyword-selection-in-amazon/
2. Заменить упоминания компании KeyworX на название нашего сервиса
3. Когда встречаются упоминания методов работы в KeyworX их нужно заменить на описание аналогичных функций в нашем сервисе
Требования к исполнителю: Очень желательно, чтобы исполнитель разбирался как работает SEO и сервисы отслеживания ключевых слов. Наш сервис работает похожим образом, но заточен под Amazon.
Требования к контенту и уникальности: работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок.
- у статьи должно быть уникальное и содержательное название;
Уникальность работы – не менее 95%
Дополнительная информация:
Исходная статья написана для сервиса KeyworX. Наш сервис, в данный момент, выполняет похожие функции и мы хотим создать обучающие материалы для наших пользователей, чтобы им было проще разобраться для чего собирать ключи Amazon и как это поможет их бизнесу.
Доступ к сервису и инструкцию выдадим после утверждения исполнителя.
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