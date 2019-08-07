Здравствуйте! Необходим рерайт текстов по спецтехнике (автокраны, погрузчики и пр.). Ставка - 30 руб./кило. Без ключей. Только для рерайтеров с опытом по данной тематике. Хорошая читаемость (без синонимайзеров и прочих ужасов). Уникальность - 100% (text.ru). Сроки ...
Поиск и рерайт 90 статей по 1к знаков
Поиск и рерайт 90 статей по 1к знаков.С кратинками.Статьи должны быть интересные.Оплата 4500 р.
Тематика magiar.ru
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