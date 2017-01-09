Здравствуйте! Необходим рерайт текстов по спецтехнике (автокраны, погрузчики и пр.). Ставка - 30 руб./кило. Без ключей. Только для рерайтеров с опытом по данной тематике. Хорошая читаемость (без синонимайзеров и прочих ужасов). Уникальность - 100% (text.ru). Сроки ...
Нужна быстрая проверка/рерайт текстов товарного лендинга
О НАС: ЧП, делаем тест ниши проекторов из Китая, продаем с лендинга.
МЫ ИЩЕМ РЕРАЙТЕРА для разового проекта. У нас таких пока что 5, поэтому если вы нам подойдете, то готовы все отдавать вам.
ЗАДАЧА: сделать рерайт текстов на лендинге, который продает проекторы. Всего около 3000 знаков.
ПРОТОТИП ЛЕНДИНГА: в файле первая ссылка
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ
• ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! не менять последовательность и суть смыслов. По факту нужно просто переписать каждый блок текста на более легкий и приятный манер. НЕЛЬЗЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ ПОРЯДОК СМЫСЛОВ!!
• тексты должны быть максимально одинаковые по объему с первоначальными, чтоб не нарушить композицию. Например, если в иконографике тексты под иконками на 3 строки, то все переписанные тоже должны быть на 3 строки
• тексты нельзя копировать, полностью свои. Уникальность не ниже 80% на text.ru
• внесение правок от заказчика в случае необходимости
ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
• 1+ год опыта работы копирайтером/рерайтером
• портфолио с текстами для лендингов, близкими по тематике в подтверждение опыта
• знание с инфостиля Ильяхова, легкий слог
• исполнительность/грамотность/внимательность/высокая скорость выполнения заданий
В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ, пожалуйста, покажите 2-3 своих предыдущих текста для !!товарных лендингов!!
п.с. можете не писать без ссылок на проекты
Заявки фрилансеров
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