Нужна быстрая проверка/рерайт текстов товарного лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт1 заявка275 просмотров

О НАС: ЧП, делаем тест ниши проекторов из Китая, продаем с лендинга. 

МЫ ИЩЕМ РЕРАЙТЕРА для разового проекта. У нас таких пока что 5, поэтому если вы нам подойдете, то готовы все отдавать вам. 

ЗАДАЧА: сделать рерайт текстов на лендинге, который продает проекторы. Всего около 3000 знаков. 

ПРОТОТИП ЛЕНДИНГА: в файле первая ссылка 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! не менять последовательность и суть смыслов. По факту нужно просто переписать каждый блок текста на более легкий и приятный манер. НЕЛЬЗЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ ПОРЯДОК СМЫСЛОВ!! 

• тексты должны быть максимально одинаковые по объему с первоначальными, чтоб не нарушить композицию. Например, если в иконографике тексты под иконками на 3 строки, то все переписанные тоже должны быть на 3 строки 

• тексты нельзя копировать, полностью свои. Уникальность не ниже 80% на text.ru 

• внесение правок от заказчика в случае необходимости 

ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ 

• 1+ год опыта работы копирайтером/рерайтером 

• портфолио с текстами для лендингов, близкими по тематике в подтверждение опыта 

• знание с инфостиля Ильяхова, легкий слог 

• исполнительность/грамотность/внимательность/высокая скорость выполнения заданий

В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ, пожалуйста, покажите 2-3 своих предыдущих текста для !!товарных лендингов!! 

п.с. можете не писать без ссылок на проекты

6 лет назад
YevheniiLiv
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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