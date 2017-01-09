Нужна быстрая проверка/рерайт текстов товарного лендинга

О НАС: ЧП, делаем тест ниши проекторов из Китая, продаем с лендинга.

МЫ ИЩЕМ РЕРАЙТЕРА для разового проекта. У нас таких пока что 5, поэтому если вы нам подойдете, то готовы все отдавать вам.

ЗАДАЧА: сделать рерайт текстов на лендинге, который продает проекторы. Всего около 3000 знаков.

ПРОТОТИП ЛЕНДИНГА: в файле первая ссылка

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

• ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! не менять последовательность и суть смыслов. По факту нужно просто переписать каждый блок текста на более легкий и приятный манер. НЕЛЬЗЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ ПОРЯДОК СМЫСЛОВ!!

• тексты должны быть максимально одинаковые по объему с первоначальными, чтоб не нарушить композицию. Например, если в иконографике тексты под иконками на 3 строки, то все переписанные тоже должны быть на 3 строки

• тексты нельзя копировать, полностью свои. Уникальность не ниже 80% на text.ru

• внесение правок от заказчика в случае необходимости

ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

• 1+ год опыта работы копирайтером/рерайтером

• портфолио с текстами для лендингов, близкими по тематике в подтверждение опыта

• знание с инфостиля Ильяхова, легкий слог

• исполнительность/грамотность/внимательность/высокая скорость выполнения заданий

В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ, пожалуйста, покажите 2-3 своих предыдущих текста для !!товарных лендингов!!

п.с. можете не писать без ссылок на проекты