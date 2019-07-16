Рерайтинг на английском. Тема - Бизнес на Амазон/SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен5 заявок233 просмотра

Нужен автор, который изучит наш сайт и сможет написать обучающую статью для пользователей сервиса. В идеале человек должен быть заинтересован в продолжении сотрудничества, чтобы нам каждый раз новому исполнителю не нужно было объяснять как работает сервис.

На данный момент функций мало, поэтому изучение не должно занять много времени + есть инструкция на русском.

В итоге нужно:

1. Выполнить уникальный и грамотный рерайтинг текста на английском: https://keyworx.org/keyword-research-for-amazon/

2. Заменить упоминания компании KeyworX на название нашего сервиса

3. Когда встречаются упоминания методов работы в KeyworX их нужно заменить на описание аналогичных функций в нашем сервисе

Требования к исполнителю: Очень желательно, чтобы исполнитель разбирался как работает SEO и сервисы отслеживания ключевых слов. Наш сервис работает похожим образом, но заточен под Amazon.

Требования к контенту и уникальности: работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок.

- у статьи должно быть уникальное и содержательное название;

Уникальность работы – не менее 95%

Дополнительная информация:

Исходная статья написана для сервиса KeyworX. Наш сервис, в данный момент, выполняет похожие функции и мы хотим создать обучающие материалы для наших пользователей, чтобы им было проще разобраться для чего собирать ключи Amazon и как это поможет их бизнесу.

Доступ к сервису и инструкцию выдадим после утверждения исполнителя.

6 лет назад
Trionyx
39 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

CopyMan
40 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$2
1 день
Задача выполнена крайне быстро. Прекрасная уникальность и соблюдение всех пунктов довольно сложного ТЗ. Рекомендую!
Понятное ТЗ, оперативная коммуникация, моментальная оплата. Все четко!

Заявки фрилансеров

CopyMan
40 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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