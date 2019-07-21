Рерайт статьи "Навыки фрилансера с зарубежными заказчиками"

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Завершен5 заявок258 просмотров

Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи "Навыки фрилансера с зарубежными заказчиками" - 30р./1т.збп

объем 2000-10000 знаков - 100% уникальность.

Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго).

Напишите, что цена 30р./1т.збп вас устраивает и я сразу отвечу.

Ссылки на материалы скину после согласования цены.

6 лет назад
VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Olnik
Олег 
21 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
2 дня
Escrow
Очень понравилось как работает человек. Быстро, вопросов лишних не задает, грамотно. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Сергеем, грамотный и не придирчивый заказчик, дает возможность новичкам зарабатывать первые деньги. Проверял статьи практически сразу и высылал оплату. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Olnik
Олег 
21 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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