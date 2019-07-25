Рерайт статьи

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен7 заявок326 просмотров

 Люди добрые сделайте рерайт вот этой статьи  https://itexweb.ru/services/modernizatsiya-i-razvitie-sayta/

предпочтение отдаю тем кто дешевле и у кого больше отзывов. 

6 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

maxfrancisco
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
6 лет назад
$2
1 день
Escrow
Рекомендую
Хороший заказчик. Дал объяснения по заданию. Был на связи. Быстро оплатил работу. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

maxfrancisco
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
6 лет назад

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