Рерайт по "живой" еде

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен6 заявок227 просмотров

Нужен рерайтер, который отлично разбирается или сможет разобраться в теме живой еды (зож), легко ориентируется в терминах, может найти в инете и нормально, без воды, без потери смысла, своими словами переписать тексты.

Ищу человека, который разбирается в теме "с закрытыми глазами", может грамотно, легко и убедительно переписать статьи на эту тему. Сделать полностью уникальным (от 90% по text.ru), не просто переставить слова местами, изложить по-новому. Без стилистических и грамматических ошибок, главное легкая читабельность, ключи не нужны.

Структуру и конкретные темы прикрепил.

Всё обсуждаемо.

Ориентировочный бюджет 2500р., около 50т.знаков., кто в теме, тот сможет написать довольно быстро.

Рассмотрю и ваши условия.

Желательно до выбора исполнителем прислать пару абзацев на согласование или ссылку на портфолио, чтобы я сразу понял ваш стиль и не терять время ни вам, ни мне. После выбора, обязательно в течение дня прислать одну статью на согласование.

Оплата по факту Вебмани.

6 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

werwoolf001
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$40
4 дня
Escrow
Живой чистый язык, доступное изложение мыслей, хорошая грамотность, вменяемые цены, таких копирайтеров сейчас мало, рекомендую!
Очень доволен работой с Сергеем! Чётко поставленная задача, всегда на связи, приятное общение и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству! : )

Заявки фрилансеров

werwoolf001
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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