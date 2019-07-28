Простые тексты самого разнообразного направления - о животных, науке и технике, человеке, космосе. Я задаю темы - вы рерайтите/пишете текст 1.5-2К символов. Нужно сделать 50 текстов. Ориентировочный срок - неделя. ...
Рерайт по "живой" еде
Нужен рерайтер, который отлично разбирается или сможет разобраться в теме живой еды (зож), легко ориентируется в терминах, может найти в инете и нормально, без воды, без потери смысла, своими словами переписать тексты.
Ищу человека, который разбирается в теме "с закрытыми глазами", может грамотно, легко и убедительно переписать статьи на эту тему. Сделать полностью уникальным (от 90% по text.ru), не просто переставить слова местами, изложить по-новому. Без стилистических и грамматических ошибок, главное легкая читабельность, ключи не нужны.
Структуру и конкретные темы прикрепил.
Всё обсуждаемо.
Ориентировочный бюджет 2500р., около 50т.знаков., кто в теме, тот сможет написать довольно быстро.
Рассмотрю и ваши условия.
Желательно до выбора исполнителем прислать пару абзацев на согласование или ссылку на портфолио, чтобы я сразу понял ваш стиль и не терять время ни вам, ни мне. После выбора, обязательно в течение дня прислать одну статью на согласование.
Оплата по факту Вебмани.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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