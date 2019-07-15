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Закрыт3 заявки270 просмотров

Здравствуйте, уважаемые исполнители ! 

Требуется человек для постинга объявлений на торговой площадке Юла 

Работа подойдет как новичкам, так и опытным фрилансерам 

Возможно сотрудничество без опыта работы и на постоянной основе 

Оплата 75₽-за одно объявление 

Работа через безопасную сделку приветствуется 

Обращаться строго на почту за подробностями : [email protected]

6 лет назад
glushchenkoin
25 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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