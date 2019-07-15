Рерайт/копирайт

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  2. Рерайтинг
Закрыт41 заявка879 просмотров

Простые тексты самого разнообразного направления - о животных, науке и технике, человеке, космосе.

Я задаю темы - вы рерайтите/пишете текст 1.5-2К символов. Нужно сделать 50 текстов. Ориентировочный срок - неделя.

Важна грамотность, нескучность, проверка на уникальность. 

Обязательно напишите вашу цену за все тексты.

6 лет назад
Lbogolubov
Леонид 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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