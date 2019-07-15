Диеты и похудение

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт20 заявок456 просмотров

Необходимы авторы для написания небольших информационных статей на тему диеты, похудение, коррекция веса. Примерный объем статей 2000-3000 знаков. Оплата за 1000 знаков с пробелами - 30 рублей.  

Требования к статьям - уникальность не менее 90% по текст.ру

Оплата на вебмани, ЯД, карта СБ. 

Написание статей
6 лет назад
ivanova232
Виолетта 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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